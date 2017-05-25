ضبط طن لحوم ودواجن فاسدة داخل مصنع وجبات جاهزة بالعجوزة

كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة، مصنعا لتوريد الوجبات الجاهزة للمطاعم بمنطقة العجوزة.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، أن "عاطف ع."، 53 عاما، صاحب مصنع لفرم اللحوم بالعجوزة، يقوم بتجميع كميات كبيرة من اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية، وتقدميها للمطاعم كوجبات جاهزة.

وبالعرض على اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، وجه بتحرك مأمورية لمداهمة المصنع، إذ تم ضبط المدير المسؤول، ونحو طن لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك.

وبسؤال المتهم، أكد أنه يعيد تصنيع اللحوم والدواجن المفرومة، ومن ثم إعادة تعبئتها لبيعها لأصحاب المطاعم كوجبات جاهزة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.