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سفينتان صينيتان تعترضان مدمرة أمريكية في بحر الصين الجنوبي

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سفينتان صينيتان تعترضان مدمرة أمريكية في بحر الصين الجنوبي سفينتان صينيتان تعترضان مدمرة أمريكية في بحر الصين الجنوبي

مصراوي Masrawy

مدمرة أمريكية

بكين - (د ب أ):

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية الخميس، إن سفينتين صينيتين اعترضتا مدمرة بحرية أمريكية بالقرب من سلسلة جزر تزعم الصين ملكياتها في بحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث رين جويكيانج إن الصين لها "سيادة لا يمكن إنكارها" على جزر سبراتلي والمياه المحيطة بها.

وأضاف "العمل الأمريكي استعراض للقوة، مما قد يعزز التسلح في الإقليم ويمكن أن يؤدي لوقوع حادث بحري أو جوي".

وأوضح "الجيش الصيني أعرب عن معارضته القوية، وقدم احتجاجات رسمية لدى أمريكا".

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