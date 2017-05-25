تخصيص 255 ساحة ومسجدًا للصلاة خلال رمضان بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا، عن تخصيص 255 ساحة ومسجدا، خلال شهر رمضان المعظم، لأداء صلاة التراويح والاعتكاف وصلاة عيد الفطر المبارك، على مستوى جميع مراكز المحافظة .

وقال الشيخ محمد أبو حطب، مدير مديرية الأوقاف، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إنه تم تخصيص 126 مسجدا لأداء صلاة التراويح والاعتكاف خلال الشهر الكريم، و129 ساحة لأداء صلاة العيد، مع وضع خطة تتضمن الاهتمام بنظافة المساجد من الداخل والخارج، والتأكيد على تواجد إمام بكل مسجد للصلاة، وإلقاء الخطبة من المشهود لهم بالاعتدال.