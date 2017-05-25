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السيسي ينيب محافظ القاهرة لحضور حفل استطلاع هلال شهر رمضان

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السيسي ينيب محافظ القاهرة لحضور حفل استطلاع هلال شهر رمضان السيسي ينيب محافظ القاهرة لحضور حفل استطلاع هلال شهر رمضان

مصراوي Masrawy

الرئيس عبدالفتاح

كتب - محمود مصطفى:

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، لحضور الحفل الذي تنظمه دار الإفتاء غدا الجمعة، للإعلان عن رؤية هلال شهر رمضان.

وستنظم دار الإفتاء احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا، مساء الجمعة، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك.

ويحضر المؤتمر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، نائبًا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الذي يزور ألمانيا حاليًّا، والمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، وأعضاء هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، ومفتي الجمهورية الأسبق، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية وسفراء الدول العربية والإسلامية.

وقال الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية - إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستطلاع هلال شهر رمضان الكريم، مؤكدًا ضرورة الالتزام بإعلان دار الإفتاء فيما يتعلق بالرؤية الشرعية لأهلَّة الشهور الهجرية وعدم الإعلان قبل التوقيت المحدد؛ تجنبًا لحدوث أي بَلبلة قد تحدث بين الناس جراء ذلك.عاطف عبد الحميد

 

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