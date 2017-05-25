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نقابة النسيج: بدء صرف علاوة الـ 10% للعاملين الأحد المقبل

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نقابة النسيج: بدء صرف علاوة الـ 10% للعاملين الأحد المقبل نقابة النسيج: بدء صرف علاوة الـ 10% للعاملين الأحد المقبل

مصراوي Masrawy

عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين با

كتبت - نورا ممدوح:

أعلن عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، عن نجاح النقابة في الحصول على موافقة الشركة القابضة للنسيج في صرف علاوة الـ 10% للعمال والموظفين في الشركات التابعة بحد أدنى 65 جنيه و120 جنيه كحد أقصى وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها مجلس النواب .

وأضاف إبراهيم، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن الشركة القابضة أرسلت فاكساً لكافة رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للبدء في صرف العلاوة للعمال والموظفين، مضيفاً أنه بالفعل بدأت هذه الشركات اليوم في صرف قيمة العلاوة بأثر رجعي من شهر يوليو الماضي.

وكشف رئيس النقابة، عن الحصول على موافقة وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي على صرف الدفعة الأولى من المكافأة السنوية المقررة للعمال بقيمة شهر ونصف والتي يتم صرفها سنوياً بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، مضيفاً أنه سيتم صرف هذه الدفعة يوم الأحد المقبل .

وأوضح أن قانون العلاوة ينص على "يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتباراً من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيهاً وبحد أقصى 120 جنيهاً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها".

وأضاف إبراهيم، أن القانون أكد على "أحقية شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما هذا القانون على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة".​

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