بالفيديو.. صاحبة واقعة تحرش سائق تاكسى بها: خلع البنطلون وأخرج أعضاءه..والمتهم: محصلش

نشبت مواجهة كلامية بين مهندسة الديكور شموع صلاح، والسائق المتهم بالتحرش بها أحمد.ف، وذلك ببرنامج "90 دقيقة" الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، عبر فضائية "المحور".

وكشفت شموع صلاح، مهندسة ديكور تعرضها لواقعة تحرش من أحمد فاروق، سائق بشركة تأجير سيارات أثناء توصيلها من مدينتى إلى التجمع الخامس، موضحة أن السائق قام بخلع ملابسه وأخرج عضوه الذكرى، وأصدر أصوات غريبة، وكان يضع ثلاث مرايات داخلية فى سيارته، وحاول أن ينحرف بها عن الطريق.

وأشارت إلى أنها اضطرت للنزول فوراً من السيارة، وتقدمت ببلاغ رسمى بوزارة الداخلية ضده.

فيما رد السائق فى مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، أنه لم يتعرض لها، وكان يسير عبر إرشادات "الجى بى إس"، مضيفاً: "لو كنت عاوز أعمل كنت عملت كدا من زمان أو فى الشارع.. وربنا هيجيب حقى".

وتابع: "لم أتحرش وكنت خائف تعملى مصيبة لذا لم أصر على الحصول على الأجرة.. كيف سأتحرش وأنا سائق السيارة، وسوف أتقدم بقضية سب وقذف ضدها".

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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