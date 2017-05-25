«الصحة»: احذروا.. المضاد الحيوي «فلوكسامو 500»

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حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، المواطنين، من تناول عقار "فلوكسامو 500"، floxamo 500/500mg وهو مضاد حيوي واسع المفعول من إنتاج شركة أمون، بتشغيلة رقم 163847 مع ارتجاع ما تم بيعه للصيدليات إلى مخازن الشركة.

جاء ذلك في منشور وزاري يحمل رقم 32 لسنة 2017، لتحذر من تناول أحد العقاقير الموجودة في الأسواق المصرية، مؤكدة أنه غير صالح للإستخدام الآدمي، وذلك عقب إجراء البحوث الطبية من حيث تحليل الميكروبيولوجي على أن يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من مفتشي الصحة.