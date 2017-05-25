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انتهاء التفتيش البريطاني والفرنسي على إجراءات تأمين مطار القاهرة

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انتهاء التفتيش البريطاني والفرنسي على إجراءات تأمين مطار القاهرة انتهاء التفتيش البريطاني والفرنسي على إجراءات تأمين مطار القاهرة

التحرير

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أنهى الوفدان الأمنيان البريطانى والفرنسى اليوم الخميس، التفتيش على إجراءات الأمن بمطار القاهرة، الخاصة بتأمين الركاب والحقائب والبضائع والطائرات، خاصة المغادرة إلى بريطانيا وفرنسا، وبدون إبداء ملاحظات جوهرية على الأداء الأمنى، وذلك بعد زيارة استغرقت 3 أيام.

صرحت مصادر أمنية بالمطار، بأن الوفدين قاما خلال زيارتهما لمطار القاهرة بالتفتيش على إجراءات الأمن لتأمين الركاب منذ دخولهم إلى صالة السفر وفحصهم ذاتيا وتفتيش حقائبهم بواسطة أجهزة الفحص بالأشعة ويدويا، خاصة على رحلات للطيران المتجهة إلى لندن وباريس ورحلات الخطوط البريطانية والفرنسية إلى لندن وباريس.

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كما تم تفقد الوفدان رحلة الحقائب بعد وزنها وحتى شحنها على الطائرات والقيام بجولات فى قرية البضائع لمراجعة إجراءات تأمين الحاويات والطرود قبل شحنها على الطائرات، إلى جانب تفقد إجراءات تأمين حاويات الطعام والوجبات الخاصة بركاب الطائرات منذ خروجها من المطابخ الخاصة بها وحتى نقلها للطائرات.

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التحرير

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