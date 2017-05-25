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تشكيل غرفة عمليات لمتابعة معارض «أهلًا رمضان»

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تشكيل غرفة عمليات لمتابعة معارض «أهلًا رمضان» تشكيل غرفة عمليات لمتابعة معارض «أهلًا رمضان»

التحرير

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عكفت غرفة القاهرة التجارية، على تشكيل غرفة عمليات لمتابعة معارض سلع "أهلا رمضان" ومدى سير العمل بها.

وقال المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة: إن "المتابعة مستمرة ويومية للوقوف على مدى سير العمل بالمعارض والاطمئنان على عرض كافة السلع بأسعار خاصة تقل عن مثيلتها بالسوق الخارجي، نظرًا لتقليل حلقات التداول وعرض السلع من المنتج والمستورد مباشرة إلى للمستهلك".

ونوه "العربي" إلى حالة الاستقرار التي تسيطر على السوق مع دخول الشهر الكريم؛ نتيجة زيادة معروض السلع سواء في المنافذ الحكومية المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو معارض أهلا رمضان والسوق الحر، وهو ما يزيد من المعروض وبالتالي يؤدي إلى الاستقرار.

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وصرح على شكري نائب رئيس غرفة القاهرة، أن معارض أهلا رمضان يشارك بها أكثر من 200 شركة لعرض السلع بأسعار التكلفة خلال فترة المعارض التي تستمر لمدة 10 أيام.

وأكد "شكري" أن حالة الركود التي يعيشها السوق منذ فترة في معظم الأنشطة التجارية ساهمت كثيرًا في استقرار الأسعار بالسوق، خاصة في ظل زيادة خلال الفترة الأخيرة والتي ألقت بظلالها على معظم السلع، وهو ما أدى إلى تراجع المبيعات.

وتوقع نائب رئيس الغرفة استمرار حالة الاستقرار الحالية طوال الشهر الكريم، نظرًا لزيادة معروض السلع مقابل قلة الطلب حتى الآن.

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التحرير

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