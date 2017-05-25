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خالد علي بعد إخلاء سبيله: أطالب بإلغاء حبس دومة في «إهانة القضاء»

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خالد علي بعد إخلاء سبيله: أطالب بإلغاء حبس دومة في «إهانة القضاء» خالد علي بعد إخلاء سبيله: أطالب بإلغاء حبس دومة في «إهانة القضاء»

التحرير

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شهدت محكمة النقض حضور خالد على المحامي الحقوقى كأول ظهور له بعد قرار النيابة أمس بإخلاء سبيله في قضية "الفعل الفاضح"، وذلك لحضور جلسة طعن الناشط السياسي، أحمد دومة، على حكم حبسه 3 سنوات في قضية "إهانة القضاء".

وأكد خالد علي بصفته محامي "دومة" أن الحكم أهدر حقوق الدفاع الخاصة بالمتهم، وأخطأ في تطبيق القانون، حيث كان القاضي خصمًا وحكمًا في ذات الدعوى، كما شاب الحكم قصور في التسبيب لعدم بيان توافر عناصر القصد الجنائي لدى المتهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قد قضت بحبس الناشط السياسي، أحمد دومة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، لإهانته المستشار محمد ناجي شحاتة.

خالد علي في قضية أحمد دومة

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وسأل "دومة" المستشار ناجي شحاتة عن امتلاكه حسابا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من عدمه فأجاب القاضي: "الفيسبوك ده شغل الناس اللي انت تعرفهم أنا ماليش حساب على فيسبوك".

وأضاف الناشط السياسي "أنا كنت باسأل علشان في صفحة بتاعتك على الفيسبوك فيها آراء سياسية عدائية ضد بعض الأشخاص، وما أعلمه أنه محظور على القضاة الحديث في السياسة"، مشيرًا إلى أنه لا يثق في نزاهة هيئة المحكمة التي تحاكمه؛ وبناءً عليه أصدر "شحاتة" حكمه المتقدم.

وجاء الحكم خلال محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و268 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

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التحرير

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