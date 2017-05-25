صراع إنجليزي إسباني لضم نجم نيس الفرنسي

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دخل الإيفواري جيان ميشيل سيري، لاعب فريق نيس الفرنسي، دائرة اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، التي ترغب في ضمه أثناء فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستطاع صاحب الـ(25 عامًا) أن يقدم موسمًا جيدًا مع فريقه هذا الموسم، إذ شارك في 34 مباراة، سجل خلالهما 7 أهداف وصنع 9 آخرين، لتكون نسبة المعدل التهديفي له في الموسم المنقضي بـ427 دقيقة لكل هدف.

ووفقًا لما نشره موقع "ديلي ستار" البريطاني اليوم الخميس، فأن جيان تمكن من الدخول في دائرة اهتمام أكثر من ناد إنجليزي أبرزهم آرسنال وتوتنهام، وذلك بالإضافة إلى فريق روما الإيطالي.

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وتابع التقرير، أنه من المحتمل أن ياتي فريق برشلونة الإسباني ويفاجئ الجميع ويحصل على خدمات اللاعب، بعدما أكدوا أكثر من مرة برغبة النادي في التعاقد مع اللاعب.

كما أفاد التقرير أيضًا أن العملاق الإسباني، مستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب والذي ينتهي العام المقبل، والمقدر بـ35 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن نيس أنهى موسمه هذا العام في المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 78 نقطة خلال 38 مباراة.