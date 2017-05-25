بالصور.. إزالة تعديات على 7934 مترًا بالمنوفية

المنوفية مروة فاضل:

شنت مديرية أمن المنوفية، حملات مكثفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمراكز المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باسترداد أرض الدولة بإجمالي تعديات على 7934 مترا.

وأسفرت الحملات بمركز أشمون عن تنفيذ 24 قرار إزالة على مساحة 2050.88 متر، و7 قرارات بمركز منوف على مساحة 477.3 متر، و4 قرارات بمركز بركة السبع.

كما تمكنت الحملات من تنفيذ 35 قرار إزالة تعديات على منافع الري والصرف وأرض الأوقاف بمراكز المحافظة بإجمالي 3480.5 متر مربع.