أخبار عاجلة

حمامة "تهرب أقراصا مخدرة" في الكويت -
زوكربيرج لخريجي جامعة هارفارد: اجعلوا لكم هدفا من أجل العالم -
فتاة مجهولة تلقي نفسها من أعلى كوبري السكة الحديد بدسوق -
فيديو| خالد الجندي لمهاجميه: ليس لدينا «أمير أو مرشد» -
محافظ القليوبية: استرداد 2000 فدان من أراضي الدولة بالمحافظة -
أسعار العملات اليوم الجمعة 26 مايو 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 26/5/2017 بالأسواق -
النادي الأهلي يكرم «ملوك الصالات» -
رئيس الأهلي: النادي قام بإعداد قاعدة بيانات ضخمة للجمهور -
سعر الذهب اليوم الجمعة 26 مايو 2017 بالصاغة في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. إزالة تعديات على 7934 مترًا بالمنوفية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ازالة تعديات الاراضي (1)ازالة تعديات الاراضي (1)

ازالة تعديات الاراضي (2)ازالة تعديات الاراضي (2)

ازالة تعديات الاراضي (3)ازالة تعديات الاراضي (3)

ازالة تعديات الاراضي (4)ازالة تعديات الاراضي (4)

المنوفية مروة فاضل:

شنت مديرية أمن المنوفية، حملات مكثفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمراكز المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ، باسترداد أرض الدولة بإجمالي تعديات على 7934 مترا.

وأسفرت الحملات بمركز أشمون عن تنفيذ 24 قرار إزالة على مساحة 2050.88 متر، و7 قرارات بمركز منوف على مساحة 477.3 متر، و4 قرارات بمركز بركة السبع.

كما تمكنت الحملات من تنفيذ 35 قرار إزالة تعديات على منافع الري والصرف وأرض الأوقاف بمراكز المحافظة بإجمالي 3480.5 متر مربع.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الرئيس الغيني : الدول الإفريقية تعتمد على دعم وقيادة ودور الرئيس السيسي

مساء dmc - الرئيس الغيني : الدول الإفريقية تعتمد على دعم وقيادة ودور الرئيس السيسي

مجلس الأمن يعتبر خطاب السيسي في قمة الرياض «وثيقة رسمية»

مجلس الأمن يعتبر خطاب السيسي في قمة الرياض «وثيقة رسمية»

رئيس غينيا: السيسي له ثقل نعتمد عليه في قيادة التعاون الإفريقي

رئيس غينيا: السيسي له ثقل نعتمد عليه في قيادة التعاون الإفريقي

السيسي يشكر الرئيس الغيني على دعم بلاده لـ«مشيرة خطاب»

السيسي يشكر الرئيس الغيني على دعم بلاده لـ«مشيرة خطاب»