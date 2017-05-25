بالفيديو.. كلب يقتحم استوديو على الهواء.. وهذا رد فعل المذيعة

كتبت- هاجر حاتم:

اقتحم كلب بشكل مفاجيء استوديو أخبار إحدى القنوات، أثناء تقديم المذيعة النشرة على الهواء مباشرًة، في روسيا.

ظهر الكلب فجأة وراء المذيعة قناة Mir24 TV الروسية، لتصاب بالذعر وتقول "لدي كلب هنا ماذا يفعل ها الكلب هنا" بالروسية، وبعدها قالت "حقًا أنا أحب القطط"، وظل الكلب يقفز ويضع يديه على المكتب حول المذيعة، ولكنها تمالكت نفسها على الهواء، وفقًا لما ذكره موقع today.

وأوضحت إدارة القناة بعد ذلك أن الكلب كان موجود لعمل عرض في استوديو آخر داخل القناة، ويبدو أن الكلب شعر ببعض الملل فاتجه إلى الاستوديو المجاور.