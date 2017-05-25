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بالصور.. زحام مروري بمحور الثورة في مصر الجديدة بسبب سقوط عمود إنارة

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بالصور.. زحام مروري بمحور الثورة في مصر الجديدة بسبب سقوط عمود إنارة بالصور.. زحام مروري بمحور الثورة في مصر الجديدة بسبب سقوط عمود إنارة

مصراوي Masrawy

زحام مروري بمحور الثورة

كتب- محمد الصاوي:

تسبب سقوط عمود إنارة في تباطؤ حركة السيارات بمحور الثورة في الجديدة، اليوم الخميس، مما أدى إلى ظهور كثافات المتجة من الثورة حتى طريق السويس، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتنظيم حركة السيارات، فيما تم إبلاغ شركة الكهرباء للعمل على إجراء إصلاحات بالمكان.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور الثورة، بسقوط عمود إنارة بالطريق، وبدوره أمر اللواء علاء متولي مدير المرور، بانتقال الخدمات المرورية إلى المكان لملاحظة حركة السيارات.

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