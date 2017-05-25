إصابة 3 رجال شرطة إثر انقلاب سيارتهم بقنا

قنا -عبدالرحمن القرشي:

أصيب ضابط شرطة و2 من المجندين، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارتهم بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارا بإصابة الملازم أول حسام عبدالعاطي نصر، 24 سنة، بخلع في الكتف الأيمن، وعبدالرحمن محمد عز الدين، 23 سنة، مجند، بكدمة في الظهر، ومحمود خميس تمام، 22 سنة، مجند، بكدمة بالساق.

ونقل المصابون إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم. وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.