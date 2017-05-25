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بالصور.. مدير أمن المنيا: استرداد 279 ألف فدان من أملاك الدولة

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مصراوي Masrawy

مدير أمن المنيا بإحدى الحملات (1)مدير أمن المنيا بإحدى الحملات (1)

مدير أمن المنيا بإحدى الحملاتمدير أمن المنيا بإحدى الحملات

مدير أمن المنيا بإحدى الحملات (3)مدير أمن المنيا بإحدى الحملات (3)

مدير أمن المنيا بإحدى الحملات (4)مدير أمن المنيا بإحدى الحملات (4)

مدير أمن المنيا بإحدى الحملات (5)مدير أمن المنيا بإحدى الحملات (5)

مدير أمن المنيا بإحدى الحملات (6)مدير أمن المنيا بإحدى الحملات (6)

مدير أمن المنيا بإحدى الحملات (7)مدير أمن المنيا بإحدى الحملات (7)

مدير أمن المنيا بإحدى الحملات (8)مدير أمن المنيا بإحدى الحملات (8)

المنيا ــ ريمون الراوي:

ترأس اللواء فيصل دويدار، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة ورفع التعديات على الأرض المملوكة للدولة بمنطقة "تل العمارنة" الأثرية، جنوب المحافظة، وشملت الحملة رفع اعتداءات بوضع اليد، ووضع لافتات تعلن ملكية الأرض للدولة.

وأعلن مدير الأمن أن المحافظة أزالت 7466 حالة اعتداء بإجمالي مساحات 279 ألفا و255 فدانا في جميع أرجاء المنيا.

وكشف أن إجمالي الإزالات للمسطحات المبني عليها، تعادل مساحتها بالمتر 508 آلاف و379 ألف متر مربع.

وشدد دويدار على أن الدور الأول والحقيقي لسلطات الأمن، هو تأمين الجهات المعنية باسترداد أرض الدولة، وأن سيادة القانون وإعادة هيبة الدولة، الهدف الرئيسي لجهاز الشرطة.

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