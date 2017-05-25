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ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية

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ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية

مصراوي Masrawy

ضبط 5 طن و500 كيلو بلح

المنوفية مروة فاضل:

شنت مباحث بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، حملات تموينية مكثفة قبل أيام من بدء شهر رمضان الكريم، لإحكام الرقابة على الأسواق ومكافحة الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط 5 طن و564 كيلو بلح نصف مجفف مجهول المصدر داخل محلات بقالة بمركز منوف.

كما جرى ضبط، 100 كيلو قمر الدين، 100 كيلو زبيب "مجهولة المصدر" داخل مخزن سلع غذائية بدائرة مركز قويسنا، و4 طن ملح طعام، و800 كيلو زيت طعام، و600 كيلو سمن مجهولين المصدر بمركز قويسنا.

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مصراوي Masrawy

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