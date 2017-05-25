إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا
إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا
06:59 ص الخميس 25 مايو 2017
قنا - عبدالرحمن القرشي:
أعلن اللواء عبد الحميد الهجان - محافظ قنا، صباح اليوم الخميس، عن إزالة 580 حالة تعدي على أملاك الدولة بإجمالي مساحة بلغت حوالي 30 ألف و573 فدانا من أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها بالزراعة ومساحة 20 ألف متر مربع من الأراضي المتعدى عليها بالمباني بمختلف مدن ومراكز المحافظة.
جاء ذلك خلال حملات الإزالة المكبرة التي قامت بها أجهزة الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الجهات الأمنية والمعنية لاستعادة أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها بالمباني والزراعة من قبل المواطنين.
وأكد محافظ قنا، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة للحفاظ على المال العام وأنه لا تهاون في ردع المعتدين على الملكية العامة، مشيرًا إلى وجود تنسيق دائم مع جميع الأجهزة الرقابية والقوات المسلحة والشرطة لإزالة كافة التعديات وفقاً للخطة الزمنية المحددة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بالانتهاء من إزالة كافة التعديات نهاية الشهر الجاري.
وشدد المحافظ على أهمية الحفاظ على الأراضي التي يتم استردادها، واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية للحفاظ عليها تمهيدا لاستغلالها بالشكل الأمثل الذي يساهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة.
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