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الشرطة البريطانية تتوقف عن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة

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مصراوي Masrawy

الشرطة البريطانية تتوقف عن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة

09:40 ص الخميس 25 مايو 2017

الشرطة البريطانية تتوقف عن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة

لندن - (د ب أ):

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن شرطة مانشستر توقفت عن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة بعد تسريبات للإعلام الأمريكي حول هجوم مانشستر.

وسقط 22 قتيلا و جُرح 64 شخصا بينهم 20 على الأقل في حالة حرجة، إثر انفجار استهدف صالة أرينا مانشستر للحفلات بعد حفل لمطربة أمريكية حضره على نحو 20 ألفا غالبيتهم من المراهقين.

وأعلنت الشرطة البريطانية إلقاء القبض على مشتبه به جديد على صلة بهجوم مانشستر الانتحاري، ليرتفع عدد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم حاليا إلى سبعة أشخاص بينهم امرأة.

وقالت الأجهزة الأمنية إنها اعتقلت الشخص أثناء عملية بحث مكثف تهدف لإحباط أية هجمات أخرى محتملة، بعد تفجير سلمان العبيدي، البريطاني ذي الأصل الليبي، نفسه في حفل غنائي في مانشستر ليلة الاثنين.

وأكدت وكالة رويترز للأنباء أن قوة محلية لمكافحة الإرهاب في ليبيا قد اعتقلت رمضان العبيدي، والد المهاجم، وشقيقه الصغير هاشم في العاصمة الليبية طرابلس، بينما اعقتلت السلطات البريطانية شقيقه الأكبر إسماعيل، الثلاثاء الماضي.

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