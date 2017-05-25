إطلاق سراح امرأة تم القبض عليها على خلفية هجوم مانشستر
إطلاق سراح امرأة تم القبض عليها على خلفية هجوم مانشستر
06:51 ص الخميس 25 مايو 2017
لندن - (د ب أ):
ذكرت شرطة مدينة مانشستر البريطانية أنه تم إطلاق سراح امرأة كانت اعتقلت على خلفية هجوم يوم الاثنين في حفل المغنية أريانا جراندي بمدينة مانشستر، دون أن يتم توجيه اتهام لها.
وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق أن عملية القبض على المرأة جاءت في إطار التحقيق بشان وجود "شبكة" وراء التفجير الذي وقع يوم الاثنين الماضي وأوقع 22 قتيلا وعشرات المصابين.
وتابعت أنها ألقت القبض على المرأة بعد مداهمة استهدفت مجموعة من الوحدات السكنية في بلاكلي شمالي مانشستر.
في سياق متصل، قالت شرطة مانشستر إنها نفذت تفجيرا محكما في موقع قامت بتفتيشه في حي موس سايد في المدينة.
وذكرت شرطة مانشستر في بيان: "عمليات البحث على صلة بهجوم يوم الاثنين في قاعة مانشستر أرينا، لكن هذا تحقيق سريع التحرك ونظل منفتحين في هذه المرحلة".
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