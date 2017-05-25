عدوى المسالك البولية تهاجم النساء في حمامات السباحة
عدوى المسالك البولية تهاجم النساء في حمامات السباحة
09:55 ص الخميس 25 مايو 2017
حمام سباحة
د ب أ:
حذرت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء من إمكانية انتقال عدوى المسالك البولية للسيدات أثناء الاستحمام في حمامات السباحة أو مياه البحر.
وأوضحت أن المسؤول عن هذا الالتهاب المؤلم هي بكتيريا معوية تنشط على الجلد في منطقة الأعضاء التناسلية، مشيرة إلى أن الرطوبة والبرودة تُضعفان الحماية الذاتية للجلد، مما يساعد على تكاثر الجراثيم، والتي قد تنتقل إلى الأعضاء التناسلية.
ومن العلامات الدالة على الإصابة بعدوى المثانة الألم أثناء التبول مع رغبة زائدة في التبول. ويمكن تخفيف هذه الأعراض من خلال الإكثار من السوائل والدفء.
وينبغي الذهاب إلى الطبيب إذا لم يحدث تحسن ملموس في الحالة؛ حيث إن العدوى قد تتفاقم في حال عدم علاجها، ففي بعض الظروف قد تتسبب العدوى في الإصابة بالتهاب الحوض الكلوي أو ولادة مبكرة لدى النساء الحوامل.
ولتجنب الإصابة بعدوى المسالك البولية، تنصح الرابطة السيدات بعدم البقاء لفترات طويلة في الماء، مع التجفيف السريع للجسم وارتداء ملابس جافة.
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