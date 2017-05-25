الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 مايو 2017

القاهرة - (أ ش أ):

القاهرة : يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية ألفا كوندى رئيس غينيا، ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء مباحثاتهما، وذلك بحضور السفراء الأفارقة المعتمدين في القاهرة بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا.

القاهرة : يعقد اتحاد بنوك مصر مؤتمرا صحفيا للاحتفال بانتهاء أعمال المرحلة الأولي لمبادرة الاتحاد لتطوير العشوائيات والإعلان عن بدء فعاليات المرحلة الثانية من التطوير بمحافظته القاهرة والجيزة، حيث سيتم خلال المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكل من محافظتي القاهرة والجيزة .

القاهرة: ينظم المجلس الشرق أوسطي للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال (مكسبي)، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض إنجازات مشروعات ريادة الأعمال من الفائزين بمسابقة ريادة الأعمال المجتمعية (نواة)، وذلك بمقر فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالدقي.

القاهرة: تستضيف نقابة الصحفيين، وزير الثقافة حلمي النمنم، في الساعة 12 ظهراً.

غزة: يصل مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات إلى إسرائيل لمواصلة جهود استئناف محادثات السلام.

بكين: يتوجه وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إلى روسيا في زيارة رسمية تستمر يومين، بناء على دعوة من نظيره الروسي سيرجي لافروف، وذلك وفقا لآلية الزيارات الثنائية المتبادلة علي المستوى الوزاري حيث سيتبادل الجانبان وجهات النظر المتعمقة حول القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

القاهرة : يكرم الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة، بحضور عمداء كليات الجامعة، بعثة حفائر كلية الآثار التي حققت اكتشافا أثريا غير مسبوق بمنطقة تونا الجبل بمحافظة المنيا تعود للعصور القديمة.

القاهرة : يفتتح الدكتور محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، الملتقي السنوي الثاني للبعثات الأثرية في مصر لعام ٢٠١٦ / ٢٠١٧ ، والذي سيلقي الضوء بشكل مكثف علي جميع اكتشافات البعثات الأثرية العاملة في مصر.