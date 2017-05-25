غدا.. دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميا لاستطلاع هلال رمضان

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تنظم دار الإفتاء المصرية، غدًا الجمعة، احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر في مدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

يحضر الحفلَ، المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، نائبًا عن رئيس الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهرالشريف، نائبًا عن شيخ الأزهر الذي يزور ألمانيا حاليًّا، والمستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتي الجمهورية السابق، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية وسفراء الدول العربية والإسلامية.