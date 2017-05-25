خبير استراتيجي: مصر معنية بالسودان أكثر من السودانين أنفسهم

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قال اللواء الدكتور نصر سالم، المحلل العسكري والخبير الاستراتيجي، صباح الخميس، إن رد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تصريحات نظيره السوداني عمر البشير، بزعم دعم مصر لحركات التمرد في دارفور، جاء في منتهى الالتزام والاحترام كالعادة، واصفًا الاتهام بالخسيس ومن العيب أن يتم ترديده، مشدّدًا على أن مثل هذه التصريحات لن تُفيد أحد من الطرفين.

أضاف سالم، خلال مداخلة ببرنامج «صباحك عندنا»، عبر فضائية «المحور»: «مصر الشقيقة الكبرى، وهي معنية بالسودان أكثر من السودانين أنفسهم، ومفيش مصري واحد لم يتألم لانفصال جنوب وشمال السودان، ودائمًا مصر ما تنادي بالوحدة وعدم الانفصال».

تابع: «السودان شعب تربطنا به علاقات أزلية، وهناك وحدة مصير بيننا، ولن ننسى وقوفهم معنا بحرب 73، والسيسي كرم البشير كبطل من أبطال أكتوبر، فكيف نعاديهم؟».