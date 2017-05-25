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فولفسبورج في صراع مع براونشفيج من أجل ضمان البقاء بـ«البوندسليجا»

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فولفسبورج في صراع مع براونشفيج من أجل ضمان البقاء بـ«البوندسليجا» فولفسبورج في صراع مع براونشفيج من أجل ضمان البقاء بـ«البوندسليجا»

التحرير

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يلتقي فريق فولفسبورج، نظيره آينتراخت براونشفيج، اليوم الخميس، على ملعب فوكسفاجن آرينا، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، في ذهاب تحديد المنافسة على البطاقة الثالثة في منافسات الدوري الألماني "البوندسليجا".

وكان فريقا شتوجارت وهانوفر ضمنوا الصعود إلى البوندسليجا، بعدما أنهى شتوجارت موسمه في المركز الأول برصيد 69 نقطة، ويليه هانوفر في المركز الثاني برصيد 67 نقطة.

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وفي المركز الثالث يأتي فريق آينتراخت الذي يطمح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام مضيفه فولسفبورج تساعده في مباراة العودة، ويضمن التأهل إلى البوندسليجا.

على الجانب الآخر، يدخل فولسبورج المباراة وهو يبحث عن الأمل الأخير لبقائه في منافسات دوري الدرجة الأولى، وتفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية، حيث أنه يحتل المركز السادس عشر في جدول المسابقة برصيد 37 نقطة خلال 34 مباراة هذا الموسم، ويسعى إلى حصد الـ3 في مباراة اليوم ليصل إلى 40 نقطة ويضمن البقاء رسميًا في المنافسة. 

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التحرير

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