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"بوينج" تنظم حفلًا لشباب "مصر للطيران" أثناء استلام الطائرة الجديدة

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مصراوي Masrawy

بوينج تنظم حفلًا لشباب للطيران (1)بوينج تنظم حفلًا لشباب مصر للطيران (1)

بوينج تنظم حفلًا لشباب مصر للطيران (2)بوينج تنظم حفلًا لشباب مصر للطيران (2)

بوينج تنظم حفلًا لشباب مصر للطيران (3)بوينج تنظم حفلًا لشباب مصر للطيران (3)

بوينج تنظم حفلًا لشباب مصر للطيران (4)بوينج تنظم حفلًا لشباب مصر للطيران (4)

بوينج تنظم حفلًا لشباب مصر للطيران (5)بوينج تنظم حفلًا لشباب مصر للطيران (5)

سياتل - طه عبيد:

نظمت شركة "بوينج" رائدة صناعة الطائرات في العالم؛ حفل عشاء لوفد شباب شركة "مصر للطيران" والوفد الإعلامي المرافق له، وذلك احتفالا باستلام الطائرة الرابعة من طراز الـ B737-800 NG ، قام باستضافة الحفل عدد من مسؤولي شركة بوينج.

وصرح المهندس وجيه صبحي - رئيس وفد مصر للطيران في سياتل لـ"مصراوي"، أن الشركة تسير بخطوات واثقة وثابتة نحو الإنجاز والتطور، مشيراً إلى العديد من النجاحات التي تحققت سواء على مستوى تقديم الخدمة أو تطوير التقنية على أسطول الطائرات الحديثة المختلفة الذي تسعي الشركة لامتلاكه، وقال صبحي إن هناك إلتزاما تنفذه الشركة لإستراتيجيتها التي تنتهجها نحو التطور في مختلف المجالات، والتي تهدف جميعها لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في إمكانات وخدمات هذا الناقل الوطني، كما تسعي لنقل الخبرات من خلال الدفع بالشباب؛ وخير دليل أن أغلب أعضاء الوفد المستلم للطائرة من شباب الشركة.

يأتي الحفل مزامناً لاستلام الطائرة الرابعة لتنضم لأسطول الشركة ويتم وضعها ضمن جدول التشغيل مطلع شهر يونيه القادم .

حضر الحفل وفد كامل من شباب شركة "مصر للطيران" ضم علاء بطاح - مدير تجهيز الكبائن، والمحاسب حمّاد عبدالله من إدارة تمويل الطائرات، والمحاسب كريم مشرف - من إدارة التخطيط، والطيارين كل من الكابتن أسامة علي خليفة والكابتن رامي منصور والكابتن عمر عباس ودعاء الشريف مسؤولة الإعلام، وباقي أعضاء الوفد من المسؤولين التنفيذيين والصيانة والخدمات الجوية وأفراد الركب الطائر.

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