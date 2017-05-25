«مركز الخليج للدراسات»: قطر لا يمكنها تحمل عداء مصر ودول الخليج

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قال رئيس مركز الخليج للدراسات، الدكتور عمر الحسن، إن في حالة صحة التصريحات المنسوبة للأمير القطري تميم بن حمد، فإنها ستُشكل تناقض خطير لكل ما تم الاتفاق عليه في القمة العربية والإسلامية مع الإدارة الإمريكية، مشيرا إلى أن تشكيل قطر لجنة تحقيق بمشاركة عناصر عربية مختلفة سيساعد على التخفيف من المشكلة.

وأضاف الحسن، خلال لقاء له ببرنامج «وراء الحدث» على فضائية «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي أحمد صبح، أن عدم تصديق قطر يأتي من واقع التجارب السابقة، إذ لم توف الدوحة بالتزامتها في عام 2014 مع العاهل السعودي الراحل، الملك عبدالله، بوساطة كويتية من أجل عدم التدخل في الشئون الداخلية لبعض البلاد العربية منها مصر والبحرين والإمارات.

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وأعرب رئيس مركز الخليج للدراسات، عن أمله في أن يكون ما نفته قطر صحيحا، لافتا إلى أنه يميل إلى الرواية التي تقولها قطر ويصدقها، خاصة أن الدوحة لايمكنها تحمل هذا العداء، معتبرا أن الحل هو انتظار نتائج التحقيقات.