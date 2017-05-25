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8 الصبح - لقاء مع الناقد الفني أحمد سعد الدين حول المسلسلات التى سوف تعرض على شاشة dmc
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الخميس 25 مايو 2017 12:45 مساءً
مساء dmc - أحد المنصوب عليهم في "مشروع سواني": إعلانات المشروع كانت ملء السمع والبصر
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الخميس 25 مايو 2017 12:45 مساءً
بالصور.. زحام مروري بمحور الثورة في مصر الجديدة بسبب سقوط عمود إنارة
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الخميس 25 مايو 2017 12:42 مساءً
إصابة 3 رجال شرطة إثر انقلاب سيارتهم بقنا
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الخميس 25 مايو 2017 12:42 مساءً
بالصور.. مدير أمن المنيا: استرداد 279 ألف فدان من أملاك الدولة
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الخميس 25 مايو 2017 12:42 مساءً
ضبط 5 أطنان و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية
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الخميس 25 مايو 2017 12:42 مساءً
السيسي يستقبل نظيره الغيني بقصر الاتحادية
-
الخميس 25 مايو 2017 12:42 مساءً
التعليم تُحدث بروتوكول تعاون مع "الجايكا" لدعم المدارس المصرية اليابانية
-
الخميس 25 مايو 2017 12:42 مساءً
التعليم: اتفاق مع ألمانيا لإعادة تأهيل المدارس الفنية بتمويل 38 مليون يورو
-
الخميس 25 مايو 2017 12:42 مساءً
خطفت «شقيقتها» وهذا أصعب مشهد في حياتها.. معلومات لا تعرفها عن وفاء عامر
-
الخميس 25 مايو 2017 12:40 مساءً
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8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية
DMC
DMC
الخميس 25 مايو 2017 09:52 صباحاً
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الخميس 25 مايو 2017 12:45 مساءً
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الخميس 25 مايو 2017 12:17 مساءً
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