سعر الذهب اليوم الخميس 25 مايو 2017 بالصاغة في مصر

سمر العشري

صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244 .

سعر الذهب اليوم الاربعاء :

السعر العالمي : 1,252.13 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 717 إلى 719 عيار 22 657 إلى 659 عيار 21 627 إلى 629 عيار 18 537 إلى 539 عيار 14 418 إلى 419 عيار 12 358 إلى 359 الاونصة 22,285 إلى 22,356 الجنيه الذهب 5,016 إلى 5,032 الكيلو 716,571 إلى 718,857

المصدر: مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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