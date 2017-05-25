سعر الذهب اليوم الخميس 25 مايو 2017 بالصاغة في مصر

صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244 .
سعر الذهب اليوم الاربعاء :
السعر العالمي : 1,252.13 دولار أمريكي.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|717 إلى 719
|عيار 22
|657 إلى 659
|عيار 21
|627 إلى 629
|عيار 18
|537 إلى 539
|عيار 14
|418 إلى 419
|عيار 12
|358 إلى 359
|الاونصة
|22,285 إلى 22,356
|الجنيه الذهب
|5,016 إلى 5,032
|الكيلو
|716,571 إلى 718,857