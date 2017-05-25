صن داونز يفوز على فيتا كلوب 3-1 في دوري أبطال إفريقيا

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فاز صن داونز الجنوب إفريقي، على مضيفه فيتا كلوب الكونغولي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعه الثالثة في دور الـ16، أمس الأربعاء، في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1 / 1، تقدم صن داونز بهدف أنتوني لافور في الدقيقة 24، وتعادل عمر سيديبي لفيتا كلوب في الدقيقة 32.

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وفي الشوط الثاني، واصل صن داونز الهجوم مما أسفر عن هدفين آخرين سجلهما يانيك زاكري وسيبوسيسو فيلاكازي، في الدقيقتين 57 و78.

وذكر الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، أنه بهذا الفوز رفع صن داونز رصيده إلى 4 نقاط وتصدر المجموعة بفارق الأهداف فقط عن الترجي التونسي فيما يقبع فيتا كلوب في المركز الرابع الأخير بلا رصيد من النقاط بعد الهزيمة الثانية على التوالي.