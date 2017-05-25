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ما هي "الشمبانيا السعودي" المفضلة لدى دول الخليج في رمضان؟

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ما هي "الشمبانيا السعودي" المفضلة لدى دول الخليج في رمضان؟ ما هي "الشمبانيا السعودي" المفضلة لدى دول الخليج في رمضان؟

مصراوي Masrawy

ما هي "الشمبانيا السعودي" المفضلة لدى دول الخليج ف

كتبت- هاجر حاتم:

تحرص أغلب الأسر على وجود مشروب "الشمبانيا السعودي" على مائدة الإفطار، كونه مشروب منعش ولذيذ في نفس الوقت. 

وبالرغم من الإسم الغريب إلا أن هذا المشروب لا يحتوي إطلاقًا على الكحول، ولكنه سمي بهذا الإسم لأنه يشبه في لونه شكل "الشمبانيا" المعروف، ومع ذلك هناك الكثير من الأشخاص رافضين هذا المسمى، خاصًة أنه لا يليق بشهر رمضان الكريم، أو بالمسلمين، وفقًا لما ذكرته صحيفة سبق السعودية.

مكونات "الشمبانيا السعودي"

6 تفاح

برتقال

أوراق نعناع 

مياه غازية

ليمون

طريقة التحضير

يتم تقطيع الفواكه و عصائرها مع النعناع، ثم يتم إضافة مياه غازية، ويتم وضع المشروب في الثلاجة لمدة ساعتين و يقدم بارداً.

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مصراوي Masrawy

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