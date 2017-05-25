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مرشح رئاسي محتمل: أؤيد المصالحة مع الإخوان.. والسيسي «ربنا اختاره»

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مرشح رئاسي محتمل: أؤيد المصالحة مع الإخوان.. والسيسي «ربنا اختاره» مرشح رئاسي محتمل: أؤيد المصالحة مع الإخوان.. والسيسي «ربنا اختاره»

التحرير

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قال الدكتور باسم السواح، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة 2018، إنه يؤيد المصالحة مع كل طوائف الشعب المصري، بما فيهم جماعة الإخوان.

وأضاف السواح، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «أون إي»: «كلنا أخوة في ، والرئيس المعزول محمد مرسي كان نقطة سوداء في تاريخ مصر، ومن ارتكب من جماعة الإخوان أعمال إرهابية فهو إرهابي وأنا مع المصالحة من أجل مصر، ومن سيخرب أو يتعدى على ثوابت الأمن القومي المصري هقطع رقبته».

وعن رأيه في الرئيس عبد الفتاح ، السواح: «إن الرئيس السيسي، تولى السلطة في وقت عصيب في عمر الوطن كانت الدولة تواجه خلاله مؤامرة حقيقية، وربنا اختاره في هذا التوقيت لأنه ذو خلفية عسكرية ومخابراتية».

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وهاجم المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة،  الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بقوله: «حكومة غير متصلة بالمواطن وليس لها علاقة بمشكلات الغلابة»، واستطرد: «ما ينفعش الرئيس السيسي (المُخلِص) اللي يخلص كل حاجة، ماينفعش يكون هو اللي بيخطط وبيدير وبيعطي التعليمات وبيعمل التقارير، لازم يكون فيه دولة مؤسسات».

وتابع: «الرئيس يهتم بالشباب ولكني لا أرى أحدًا منهم محافظين أو مديرين مثلًا»، مؤكدًا أنه لا يوجد توظيف جيد للشباب في مؤسسات الدولة، مطالبًا الرئيس بإشراك الشباب في السلطة، مشيرًا إلى أن الدولة بحاجة لإعادة ترتيب الأولويات. 

 

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التحرير

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