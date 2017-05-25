مدرب سموحة: الفوز على بطل أنجولا وضعنا في المنافسة بالكونفدرالية

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أكد مؤمن سليمان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بأن الفوز الذي حققه فريقه على منافسه ريكيرياتيفو ليبولو، الأنجولي، وضعه على الطريق الصحيح نحو المنافسة على بطاقتي الصعود للدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

وفاز سموحة بثنائية نظيفة على ضيفه ريكيرياتيفو ليبولو الأنجولي في المباراة التى اقيمت بينهما مساء اليوم الاربعاء علي ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات المرحلة الثانية لدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

وقال مؤمن سليمان عقب المباراة، «الفريق كان في منتهى التركيز خلال المباراة، وسعيد بما قدمه اللاعبين خلال المباراة، ونجاحهم في اقتناص النقاط الثلاث».

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وأضاف مؤمن سليمان، «كل لاعبي العالم مهما كانت إمكانياتهم يهدرون ركلات جزاء وعقب أهدار ركلة الجزاء حاولت رفع معنويات إسلام محارب، وبالفعل نجح في تسجيل الهدف الثاني الذي أمن الفوز».

واختتم مؤمن سليمان تصريحاته قائلاً، قدرنا هو مواصلة اللعب تحت ضغط المباريات المتتالية، والإصابات الرهيبة التي ضربت الفريق، ولا نفكر حاليًا سوى في مباراة الديربي أمام الاتحاد السكندري، ومن بعدها مباراة هلال الأبيض السوداني.