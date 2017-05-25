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كمال عن «اختراق وكالة الأنباء القطرية»: مش محتاج أعمل حفلة عليهم.. بس «أشك»

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كمال عن «اختراق وكالة الأنباء القطرية»: مش محتاج أعمل حفلة عليهم.. بس «أشك» كمال عن «اختراق وكالة الأنباء القطرية»: مش محتاج أعمل حفلة عليهم.. بس «أشك»

التحرير

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علق الإعلامي أسامة كمال، على إعلان قطر اختراق وكالة أنبائها الرسمية، التي نشرت تصريحات نسبت لأمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، تتعلق بالتعامل الأمريكي "العدائي" تجاه إيران، قائلا "أشك في اختراق الوكالة، ولست في احتياج لعمل حفلة على قطر".

وأضاف كمال، خلال برنامجه "مساء " المذاع على شاشة "dmc"، أنه لا صحة لما تردد حول اختراق الموقع الرسمي لوكالة الأنباء القطرية وحسابها على موقع تويتر، في قطر نفسها وعبر منطقة الشرق الأوسط.

وكانت وكالة الأنباء القطرية "قانا" قد نشرت الثلاثاء، تصريحات نسبت للأمير تميم، أشاد فيها بإيران باعتبارها "ثقلا إقليميا وإسلاميا لا يمكن تجاهله".

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وتعرض تميم، في تلك التصريحات المنسوبة إليه للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وحركة المقاومة الإسلامية حماس. لكن وزارة الخارجية القطرية اتهمت "جهة غير معروفة" بالاختراق، مؤكدة أن القصة "لا أساس لها".

ونفت وزارة الخارجية القطرية أيضا ما نسب من تصريحات لوزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على حساب الوزارة على موقع تويتر.

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التحرير

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