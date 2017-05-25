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فيديو| حمزاوي: الإرهاب خطر على مصر.. ويجب مواجهته بسياسة جديدة

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فيديو| حمزاوي: الإرهاب خطر على مصر.. ويجب مواجهته بسياسة جديدة فيديو| حمزاوي: الإرهاب خطر على مصر.. ويجب مواجهته بسياسة جديدة

التحرير

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قال الدكتور عمرو حمزاوي، البرلماني السابق وأستاذ العلوم السياسية، إن الإرهاب يُمثل خطورة على الدولة المصرية بكل فئاتها سواء دولة ومجتمع ومواطنين، حيث أن هناك ضحايا من المدنيين سواء في سيناء أو من خلال العمليات الإرهابية التي تستهدف الكنائس أو بعض مؤسسات الدولة.

وأضاف حمزاوي، خلال حوار خاص في برنامج «بتوقيت »، على قناة «التليفزيون العربي»، أن التعامل مع العمليات الإرهابية صعب، خاصة أنها أصبحت معقدة ومتكررة في جميع الدول، مشيرًا إلى أنه يجب على كل الدولة اتخاذ سياسات جديدة للقضاء على الإرهاب.

وشدد على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة من أجل تعديل وضع مصر للأمام، وأنه يجب إدارة معركة رئاسية كمحاولة سلمية لتغير الوضع.

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وأوضح حمزاوي، أنه يجب على منظمات المجتمع المدني التعامل مع كل الضمانات الموجودة للانتخابات، مبينًا أنه لن يتم العمل بالضمانات على الوجه الأرجح.

وتابع: «مصر فيها معارضة سلمية موجودة في حركة طلابية أو حركة عمالية، ولم تقبل المشاركة في البرلمان الذي لم يقدم الكثير»، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن «المعارضة ضعيفة والمقارنة بينها وبين النظام غير متناسبة».

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التحرير

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