المرشح الرئاسي المحتمل: لا أنتمي لأي حزب سياسي ومرسي "نقطة سوداء"

كتبت – سحر عزام :

قال الدكتور باسم السواح، المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية لعام 2018؛ إن الرئيس الأسبق محمد مرسي كان نقطة سوداء في تاريخ الحياة السياسية المصرية وإن من ارتكب من جماعة الإخوان أعمال عنف وقتل هو إرهابي.

وأضاف السواح -في حوار مع برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On e" مساء أمس الأربعاء- أنه يؤيد المصالحة مع كل المصريين ولكن مع قطع رقبة كل من يخرب ويتعدى على ثوابت الأمن القومي المصري، لافتًا لعدم وجود انتماءات سياسية له بحكم عمله كطبيب.

وأشار المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية لعام 2018 إلى إنه غير متزوج ولا ينتمي لأي حزب سياسي، مؤكدا إن مصر لا تحتاج لرئيس ذو خلفية سياسية ولكن رئيس لديه ضمير لإخراج البلد من المأزق الحالي.