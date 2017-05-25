فيديو| بكري مطالبا بمحاكمة أمير قطر دوليا: شهور قليلة ويسقط نظامه

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توقع الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، سقوط النظام القطري في غضون شهور قليلة، لافتًا على أن مصيره مرتبط بقرار أمريكي .

وأوضح بكري، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام"، المذاع علي فضائية "ten": "النظام القطري سيسقط إذا قام الكونجرس الأمريكي بإزالة القاعدة الأمريكية العسكرية من الدوحة".

وتابع:"الإمارات العربية المتحدة، المعتدلة في سياساتها تحاول لم شمل العرب وإصلاح الكثير من تصرفات النظام القطري الغير مسئول"، موضحا أن أمير قطر تميم بن حمد "غبي" حتى في تصريحاته وأراد أن يضرب "كرسي في الكلوب" بتلك التصريحات بعد القمة الإسلامية الأمريكية بالرياض.

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وطالب بكري، بمحاكمة أمير قطر ووالده في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، متسائلًا: "منذ متى وتميم يحسب نتائج تصريحاته، وتاريخ قطر في المؤامرات معروف وهم سبب الأزمة؟".