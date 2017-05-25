اليوم.. عبد الله السعيد وحسام عاشور يخضعان لاختبار طبي بمران الأهلي

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يخضع الثنائي عبد الله السعيد وحسام عاشور، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي، اليوم الخميس، على هامش مران الفريق الجماعي، بملعب مختار التتش.

وكان السعيد، قد خرج من مباراة القطن الكاميروني، في الشوط الأول من المباراة، التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين، دون رد، في إطار الجولة الثانية، بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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ويعاني عاشور، من إجهاد عام، اشتكى منه بعد المباراة الإفريقية، وسيخضع لاختبار طبي لتحديد موقفه من المشاركة، في مباراة مصر للمقاصة ببطولة الدوري.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم الخميس، على فترتين صباحًا ومساءً بناءً على تعليمات حسام البدري، المدير الفني للفريق، استعدادًا لمباراة مصر للمقاصة، في إطار الجولة الـ30، بالدوري العام.