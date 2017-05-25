جريمة قتل بشعة تُحول قرية في الصعيد إلى سرادق عزاء بعد قيام شاب بقتل شقيقه والتحريات تكشف عن السبب

سمر العشري

شهدت قرية المالكي التابعة لمدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان، جريمة قتل بشعة اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو، حولت القرية إلى سرادق عزاء، بعد مصرع شاب متأثرا بعدة طعنات في جسده بواسطة سكين، على يد شقيقه بسبب خلافات بينهما على الميراث.

وكان مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة أسوان، اللواء “مجدي موسى”، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث المحافظة العميد “محمود العوضي”، يفيد بمقتل “هابي ش” على يد شقيقه “أبو القاسم ش”، عن طريق توجيه عدة طعنات لجسده بواسطة سكين.

وكشفت التحريات التي أجراها رجال المباحث بمديرية أمن أسوان، عن أن الخلاف الذي نشأ بين الشقيقين بسبب الميراث، وأن المجني عليه القتيل لفظ أنفاسه الأخيرة بعد نقله إلى المستشفى.

وعلى الفور أمر مساعد مدير أمن أسوان اللواء “مدحت مليكة”، بتحويل المجني عليه إلى مشرحة المستشفى العام بنصر النوبة، وتحرير محضر بالواقعة، لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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