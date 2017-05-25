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بالمستندات || وزارة الصحة تحذر المواطنين من إستخدام إحدي المضادات الحيوية الشهيرة

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بالمستندات || وزارة الصحة تحذر المواطنين من إستخدام إحدي المضادات الحيوية الشهيرة بالمستندات || وزارة الصحة تحذر المواطنين من إستخدام إحدي المضادات الحيوية الشهيرة

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من إستخدام وتناول إحدي المضادات الحيوية الشهيرة والتي تستخدم بكثرة في علاجات إلتهابات الحلق واللوز.. إلخ  وذلك لخطورته على الصحة العامة ولأنه غير مطابق من حيث تحليل الميكروبيولوجي.

والاسم التجاري لهذا المضاد الحيوي هو floxamo 500 gm، ولهذا وجهت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة في منشور تحت رقم 32 لسنة 2017 ، بضرورة ضبط وتحريز ذلك المضاد الحيوي من الأسواق والوحدات الحكومية ، مع تسليم تلك الأحراز للشركة المنتجه وأخذ التعهد اللازم على الشركة بعدم فض تلك الأحراز إلا في وجود مفتشي الصيدلة.

ولقد طالبت إدارة الصيدلة ، الشركة المنتجة له بضرورة تجميد الارصد الموجود لديها ، والقيام بإرتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة في كافة المحافظات مع إبلاغ إدارة الصيدلة بالمحافظات بالارصدة والمرتجعات منه.

 

 

المصدر : فايف

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