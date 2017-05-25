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مصدر بالتعليم يكشف التفاصيل المأسوية لمقتل طالب أمام احدى لجان الامتحانات.. وقرار عاجل من الداخلية بعد الواقعة

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مصدر بالتعليم يكشف التفاصيل المأسوية لمقتل طالب أمام احدى لجان الامتحانات.. وقرار عاجل من الداخلية بعد الواقعة مصدر بالتعليم يكشف التفاصيل المأسوية لمقتل طالب أمام احدى لجان الامتحانات.. وقرار عاجل من الداخلية بعد الواقعة

كشف مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، منذ قليل، تفاصيل الواقعة المأساوية خارج احدى لجان الامتحانات، والتي أودت بحياة أحد الطلاب، ولك بعد تلقي غرفة العمليات والطوارئ للجان وامتحانات الدبلومات الفنية، إخطاراً رسمياً من إدارة السنطة التعليمية بالواقعة.

وقال المصدر، بأن الطالب لقى مصرعه، خلال مشاجرة مع زملائه عقب خروجهم من امتحان الدبلومات الفنية، في حين كشف مصدر أمني، خلال تصريحات صحفية، إلى وصول جثة طالب يدعي “م.ا. العكل ” طالب بدبلوم الفني، إلى مشرحة مستشفى السنطة العام، بعد قتله على أيدي زملائه فى مشاجرة حامية.

هذا وقد بدأت الأجهزة الأمنية، في جمع التحقيقات الفورية حيال الواقعة وتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة.

 

 

المصدر : فايف

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