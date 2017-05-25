اليوم.. "الجنايات" تصدر حكمها في استشكال حسني مبارك على حجز أمواله
اليوم.. "الجنايات" تصدر حكمها في استشكال حسني مبارك على حجز أمواله
12:10 ص الخميس 25 مايو 2017
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك
كتب – صابر المحلاوي:
تصدر الدائرة الثانية بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار إيهاب نجيب، حكمها في استشكال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، للمطالبة بإلغاء قرار الحجز الصادر من المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، في 8 يناير من العام الجاري.
ونص قرار النيابة العامة على توقيع الحجز الإداري على أسهم الرئيس الأسبق لدى شركة مصر المقاصة، والتي تقدر بنحو 61 مليونًا و934 ألفًا و173 جنيهًا.
يذكر أن مبارك اختصم كلًا من وزير العدل والنائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم، وشركة مصر المقاصة، ومعاوني تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإداري بالنيابة، وذكرت صحيفة الدعوى، أن إجراءات الحجز المتبعة في القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضي عدم الاعتداد بهذا الحجز.
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