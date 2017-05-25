العرب اليوم: الإمارات تحجب "مواقع قطرية" وإسرائيل تعتقل حراس "الأقصى"

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

حجبت الإمارات مواقع صحف ووسائل إعلام قطرية، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 من حراس المسجد الأقصى وأصابت 4 آخرين، بينما تواصل مسلسل القتل بداية من سوريا التي قتل فيها 16 مدنيًا إلى اليمن والصومال، إضافة أبو مصعب المصري، وزير الحرب في تنظيم "داعش".

1- الإمارات تحجب مواقع إعلامية قطرية

الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة القطرية الأربعاء

حجبت الإمارات مواقع صحف ووسائل إعلام قطرية، بعد التصريحات المنسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

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2-مقتل 6 أشخاص في الصومال

آثار انفجار في العاصمة الصومالية مقديشيو في 17 مايو 2017 (أ ف ب)

ذكرت الشرطة المحلية أن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في هجوم انتحاري وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأعلنت حركة الشباب الإرهابية المسؤولية عنه.

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3- قوات إسرائيلية تعتقل 3 من حراس المسجد الأقصى

احتجاجات خارج مسجد قبعة الصخرة في 28 أبريل 2017 (أ ف ب)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي3 من حراس المسجد الأقصى، بينما أصيب 4 آخرون بعد الاعتداء عليهم أثناء أداء عملهم في ساحات المسجد".

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4- مقتل 13 حوثيًا في اليمن

مظاهرات داعمة للحوثيين في صنعاء في 22 مايو 2017 (أ ف ب)

أفاد مصدر عسكري موال للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، بمقتل 13 مسلحًا من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، وإصابة العشرات في معارك بمحافظة تعز جنوب صنعاء.

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5- مقتل 16 مدنيًا في الرقة

صورة أثناء القصف الجوي على مدينة الرقة في 26 نوفمبر 2015 (أ ف ب)

لقي 16 مدنيًا مصرعهم بينهم 5 أطفال جراء قصف شنه التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، على قرية تحت سيطرة "داعش" غرب مدينة الرقة شمال سوريا.

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6- مقتل ''وزير الحرب'' في "داعش"

مسلحو "داعش" في الرقة في 24 يناير 2017 (أ ف ب)

أعلن الجيش السوري مقتل أبو مصعب المصري، وزير الحرب، في تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عمليات عسكرية في حلب.

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