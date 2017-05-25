10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه يشعر بالسعادة بعد لقاء بابا الفاتيكان، وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن نشر وحدات الجيش هدفه دعم قوات الشرطة، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يعتقد أن الاتحاد الأوروبي يريد من تركيا أن تتخلى مطالبتها بعضوية الاتحاد، وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وقوف الأردن إلى جانب بريطانيا في مواجهة الإرهاب.

1- ترامب: أشعر بالسعادة بعد لقاء بابا الفاتيكان

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يمينًا) وزوجته ميلانيا (يسارًا) في إيطاليا في 23 مايو 2017 (أ ف ب)

أشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالاجتماع الذى عقده مع البابا فرنسيس فى الفاتيكان باعتباره لقاء يشرفه طوال الحياة وسوف يكون مصدر إلهام لجهوده لتحقيق السلام العالمى، مشيرًا إلى أنه يشعر بالسعادة بعد هذا اللقاء.

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2- رئيسة الوزراء البريطانية: نشر وحدات الجيش دعمًا للشرطة

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن في 23 مايو 2017 (أ ف ب)

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن نشر وحدات الجيش يمثل دعمًا للشرطة المسلحة، مضيفة: "لا يمكننا أن نتجاهل فرضية أن تكون هناك مجموعة أكبر من الأفراد على ارتباط باعتداء مانشستر".

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3- بابا الفاتيكان لميلانيا: ما الطعام الذي تقدمينه لترامب

بابا الفاتيكان البابا فرانسيس في مقر الفاتيكان في 9 أبريل 2017 (أ ف ب)

تحدث بابا الفاتيكان فرنسيس الأول والسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب حول العادات الغذائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب وصول ترامب والوفد المرافق له إلى الفاتيكان، وسأل البابا ميلانيا ترامب: "ما الطعام الذي تقدمينه لـ"ترامب".

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4- أردوغان: تركيا انتقدت الاتحاد الأوروبي لمعاملتها كـ"مستولة"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول في 4 مايو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يعتقد أن الاتحاد الأوروبي يريد من تركيا أن تتخلى عن محاولة طلب العضوية، مشيرًا إلى أن تركيا لم ترغب في الانفصال عن الاتحاد، لكنها انتقدت المجموعة لمعاملتها كـ"متسولة".

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5- الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية: القدس "عاصمة فلسطين"

الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة - أرشيفية

قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن مدينة القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي عاصمة دولة فلسطين وستبقى كذلك إلى الأبد، معربًا عن رفضه تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إبقاء القدس موحدة تحت السيادة الإسرائيلية.

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6- رئيس حزب تركي معارض: تركيا حاليًا تواجه انقلابًا مضادًا

زعيم الحزب الجمهوري المعارض في تركيا، كمال كيليتشدار أوغلو - أرشيفية

جدد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كيليتشدار أوغلو، اتهامه للحكومة وحزب العدالة والتنمية بتدبير محاولة الانقلاب العام الماضي، مشيرًا إلى إن دلائل بشأن المحاولة الانقلابية المدبرة تتكشف رويدًا رويدًا وأن تركيا حاليًا تواجه انقلابًا مضادًا.

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7- العاهل الأردني: نقف بجوار بريطانيا ضد الإرهاب

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بمقر انعقاد القمة العربية في البحر الميت في 29 مارس 2017 (أ ف ب)

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وقوف الأردن إلى جانب المملكة المتحدة في التصدي للإرهاب والتطرف، وفي دعم الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة هذا الخطر، الذي يهدد أمن واستقرار العالم بأسره.

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8- رئيس وزراء لبنان: إعلان الرياض غير مٌلزم

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في برلين في 4 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن إعلان الرياض ليس ملزمًا وما يهمنا هو وحدتنا الوطنية، وذلك تعليقًا على البيان الذي صدر في ختام القمة "العربية الإسلامية الأمريكية" التي انعقدت الأحد الماضي والذي هاجم حزب الله وإيران.

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9- رئيس مركز الخليج للدراسات: قطر لا يمكنها تحمل عداء مصر

رئيس مركز الخليج للدراسات الدكتور عمر الحسن - أرشيفية

قال رئيس مركز الخليج للدراسات الدكتور عمر الحسن، إن في حالة صحة التصريحات المنسوبة للأمير القطري فإنها ستُشكل تناقضًا خطيرًا لكل ما تم الاتفاق عليه في القمة العربية والإسلامية مع الإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن قطر لا يمكنها تحمل عداء مصر ودول الخليج.

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10- المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "الإيرانوفوبيا".. سياسة فاشلة

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي - أرشيفية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي أن سياسة "إيرانوفوبيا" وتكرار المزاعم التاريخية منتهية الصلاحية التي تستخدمها أمريكا، باتت عديمة الجدوى ومحكومة بالفشل، وذلك ردًا علي تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تمنع بلاده إيران من التقدم في السلاح النووي ودعم الارهاب.

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