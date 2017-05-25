بالفيديو- عمرو أديب: القرضاوي هاجم حكومة قطر لأول مرة بعد "تصريحات تميم"

كتبت– سحر عزام:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن قناة الجزيرة الفضائية القطرية ظهرت منكسة الرأس لأول مرة، وذلك بعد إعلان الحكومة القطرية اختراق وكالة أنباءها الوطنية ونشرها لتصريحات مغلوطة عن الأمير تميم بن حمد الثاني بشأن طرد سفراء مصر ودول الخليج العربي.

وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On e"، مساء أمس الأربعاء، أن الشيخ يوسف القرضاوي الحاصل على الجنسية القطرية هاجم الحكومة القطرية لأول مرة من خلال تغريدة عبر حسابه على موقعالتواصل الاجتماعي "تويتر" بعدما كتب: "نظرية المؤامرة تقيم الحجة علينا أكثر وإن أعدائنا خططوا ورتبوا ودبروا وصمموا ونفذوا ونحن نكتفي بالتشنيع عليهم".

وأكد عمرو أديب، أن انتقاد القرضاوي لقطر لم يحدث منذ أيام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لافتًا إلى أن "قطر أصبح موقفها ضعيف للغاية وفي موقف الدفاع وبدأت النظرية القطرية في التمدد تنهار، وما دايم إلا وجه الله، يعز من يشاء ويذل من يشاء".