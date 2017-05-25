الكهرباء تحذر || زينة رمضان قد تعرضك للحبس أو الغرامة

سمر العشري

في تصريح للمهندس “مدحت فودة” ، رئيس شركة «مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء» أن الشركة لن تمنح تصاريح ، لاستخدام زينة الشوارع من اللمبات المستهلكة للكهرباء، وذلك لتوقع زيادة الأحمال والاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف فوده أنه سوف يتم تحرير محاضر سرقة تيار عن طريق شرطة الكهرباء التي سوف تتعامل بكل حزم مع هذا الأمر، وسوف توقع العقوبة على المخالفين بحسب المخالفة والأحمال التي قام بسرقتها وسوف يواجه عقوبة المخالف عقوبة الحبس أو الغرامة، ولذلك وجب تحذير المواطنين حتى لا يضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون ويعرضون أنفسهم للعقوبة .

وأضاف “فودة” انه تم الاستعداد من قبل وزارة الكهرباء بكامل قطاعاتها لمواجه الزيادة في الأحمال المتوقعة في شهر رمضان بعمل صيانة كاملة بمحطات المحولات، وان متابعة استمرار التيار سيتم عن طريق دوريات تعمل خلال 24 ساعة يوميًا للتعامل مع أي أعطال قد تحدث.

كما أشار إلى أن هناك حملات ميدانية ستقوم بالمرور على المناطق التي تستهلك الطاقة بكثافة لتأمين تغذية تلك المناطق بالاحمال المناسبة .

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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