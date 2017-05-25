بالفيديو || تفجير برج سكني على النيل مكون من "11" طابق بمدينة بنها

سمر العشري

تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم السماح لأي فرد مهما كان قدره من الاستيلاء على أي شبر من أراضي الدولة ، تقوم الأجهزة الأمنية وبمساعدة القوات المسلحة، باستعادة الأراضي المسلوبة والمأخوذة بوضع اليد وإعادتها للدولة.

حيث قال الرئيس، بالحرف الواحد في أحد خطاباته الأخيرة، مصر مش طابونة ناس مش لاقية تأكل وناس تسيطر على أراضي بالملايين دون مقابل لن نسمح بذلك.

واتباعا للذلك، قامت الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة بتفجير برج سكني مخالف مكون من “11” طابق تم بناؤه على شاطئ النيل في أراضي مملوكة للدولة.

جاء ذلك التفجير، بعد قيام الأجهزة الأمنية عصر اليوم بفرض كرودن أمني حول المكان الذي تم بناء البرج فيه ومنع المارة من التواجد في المكان وتم تفخيخ البرج وتفجيره عن بعد.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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