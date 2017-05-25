مقتل شاب منذ قليل وتقطيع جثته إلى نصفين بآلة حادة والطب الشرعي يكشف مفاجأة في الواقعة وحالة من الاستنفار الأمني لكشف تفاصيل الجريمة

سمر العشري

لم تمر إلا ساعات قليلة على العثور على جثة فتاة مذبوحة في الشرقية، وقبلها فتاة أحرى تم ذبحها في طنطا بمحافظة الغربية، وبالأمس ذبح رجل أعمال وزوجته في شرم الشيخ، واليوم جريمة أخرى أكد الطب الشرعي أنها جنائية.

حيث تم العثور منذ قليل على جثة شاب في الثلاثينات من عمره، ما زال مجهول الهوية، وتم قطع الجثة إلى نصفين وذلك بالقرب من مزلقان دماريس بمركز المنيا، وعلى الفور تم انتقال الأجهزة الأمنية إلى المكان المذكور وفرضت كردون أمني حول المنطقة، وتم نقله إلى المشرحة.

وتبين من التحريات الأولية أن جثة الشاب مقسومة نصفين من منطقة البطن ويرتدي كامل ملابسه، وذلك بالقرب من مزلقان دماريس التابع لدائرة مركز المنيا والمطل على الجامعة المنيا، وبعد عرض الجثة على الطب الشرعي، أشار إلى وجود شبهة جنائية حول الواقعة، ولا يوجد أي إصابات أو كسور بالجثة، مما يدل على عدم اعتبارها حادث أو دهس بالقطار عتبار أنه بجوار المزلقان، كما أشار الطب الشرعي إلى وجود ضيق في حدقة العين مما يشير إلى تعرض المتوفى لسم أو جرعة زائدة من المواد المخدرة ثم تم تقطيعة إلى نصفين بآلة حادة، وأن الجاني وضع الجثة بجوار المزلقان للتغطية على جريمته وصرف الأنظار عن الشبهة الجنائية

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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