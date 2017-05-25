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الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 مايو 2017 -
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نشرة مصراوي: ردّ السيسي على البشير..وتحذير السفارة الأمريكية.. وحجب مواقع قطرية وإخوانية

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