وزير التعليم الكويتي: نجهز لاتفاقية تعاون شاملة مع "التعليم العالي" بمصر
وزير التعليم الكويتي: نجهز لاتفاقية تعاون شاملة مع "التعليم العالي" بمصر
12:28 ص الخميس 25 مايو 2017
وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الدكتور محمد
الكويت- (أ ش أ):
قال وزير التربية والتعليم العالي الكويتي الدكتور محمد الفارس، إن هناك رؤية وإعداد لعقد اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم العالي المصرية في عدد كبير من المجالات.
وأضاف الوزير في رده على سؤال لـ"وكالة أنباء الشرق الأوسط"، على هامش حضوره احتفال سفارة اذربيجان في الكويت بالعيد القومي مساء الأربعاء، حول نتائج زيارته للقاهرة منذ أيام: إنه التقى خلال زيارته للقاهرة بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، مشيرا إلى أن اللقاء كان ايجابيا وحميميا حيث تم مناقشة عدد كبير من القضايا المتعلقة بالبعثات الكويتية من الطلاب الدارسين بالجامعات المصرية وما يقدم لهم من خدمات تعليمية.
وأوضح الفارس، إلى أنه ناقش كيفية حصول بعض الجامعات المصرية الخاصة على التسجيل لدي جهاز الاعتماد الاكاديمي بالكويت كي يتمكن الطلاب الكويتيين من الدراسة بها وايفاد بعثات تعليمية لها من الطلاب الكويتيين.
وأكد الفارس أن هناك تفاهما بين الجانبين المصري والكويتي على الكثير من القضايا، مشيرا إلى وجود رؤية واعداد لوجود اتفاقية شاملة للتعاون بين الوزارتين ليست في مجال البعثات التعليمية فقط ولكن في مجالات متعددة منها تبادل أعضاء هيئات التدريس بين الجامعات المصرية والكويتية.
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